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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Вулверхэмптона" Траоре является основной трансферной целью "Ливерпуля"

Стоимость трансфера 24-летнего футболиста оценивается в €67 млн
Адама Траоре EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Адама Траоре
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 24 мая. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в приобретении испанского нападающего "Вулверхэмптона" Адама Траоре. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Стоимость трансфера 24-летнего футболиста оценивается в €67 млн. По информации издания, "Вулверхэмптон" намерен выручить большую сумму от продажи футболиста, в число заинтересованных клубов входят "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Траоре является воспитанником "Барселоны", в Англии он также выступал за "Астон Виллу" и "Мидлсбро". В сезоне-2019/20 он провел 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал 10 голевых передач.

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