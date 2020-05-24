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Футбол в Италии

СМИ: итальянский "Наполи" хочет выручить €200 млн с продажи четырех футболистов

По информации источника, речь идет о защитниках Калиду Кулибали и Фаузи Гуламе, полузащитнике Аллане и форварде Аркадиуше Милике

ТАСС, 24 мая. Итальянский футбольный клуб "Наполи" намерен заработать €200 млн, продав четырех игроков в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает портал Football Italia.

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По информации источника, речь идет о защитниках Калиду Кулибали и Фаузи Гуламе, полузащитнике Аллане и форварде Аркадиуше Милике. В то же время ожидается, что форвард Дрис Мертенс продлит соглашение с клубом. Также отмечается, что "Наполи" предложит новый многолетний контракт главному тренеру Дженнаро Гаттузо.

Портал подчеркивает, что интерес к Кулибали проявляют английские "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), "Наполи" не готов продавать игрока дешевле, чем за €90 млн. Аллан был близок к переходу в ПСЖ в прошлом году, в данный момент в трансфере игрока также заинтересован английский "Эвертон". Милик, скорее всего, перейдет в итальянский "Ювентус", хотя переговоры о трансфере также намерены вести английские "Челси" и "Тоттенхэм".

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