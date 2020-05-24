Российские гимнасты с 25 мая начнут сдавать тесты на коронавирус на базе "Озеро Круглое"

По информации ТАСС, члены сборной России по спортивной гимнастике заедут на базу "Озеро Круглое" в воскресеньево второй половине дня.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские гимнасты с понедельника начнут сдавать тесты на коронавирус перед началом тренировочного сбора на базе "Озере Круглое". Об этом ТАСС рассказал член национальной команды Никита Нагорный.

"Пока [на базу] возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области, - сказал Нагорный. - Например, я. Людей получилось немного из-за того, что приезжающие в Москву должны пробыть на карантине две недели. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты".

"После этого в изоляции в номерах ждем результаты. Если тесты будут отрицательными, мы можем приступать к тренировкам", - добавил спортсмен.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.