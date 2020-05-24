Российские гимнасты с 25 мая начнут сдавать тесты на коронавирус на базе "Озеро Круглое"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские гимнасты с понедельника начнут сдавать тесты на коронавирус перед началом тренировочного сбора на базе "Озере Круглое". Об этом ТАСС рассказал член национальной команды Никита Нагорный.
По информации ТАСС, члены сборной России по спортивной гимнастике заедут на базу "Озеро Круглое" в воскресеньево второй половине дня.
"Пока [на базу] возвращаются те, кто живет в Москве и Московской области, - сказал Нагорный. - Например, я. Людей получилось немного из-за того, что приезжающие в Москву должны пробыть на карантине две недели. Предварительно я знаю, что с понедельника мы сдаем тесты".
"После этого в изоляции в номерах ждем результаты. Если тесты будут отрицательными, мы можем приступать к тренировкам", - добавил спортсмен.
В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.