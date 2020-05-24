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Перенос Олимпиады в Японии

Гимнаст Нагорный уверен, что сможет показать максимум на Олимпиаде в 2021 году

Спортсмен отметил, что перенос Игр вызвал стресс

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что сможет показать свой максимум на Олимпийских играх в Токио, несмотря на из перенос.

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Олимпийские игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Когда мы услышали о переносе Олимпийских игр, это в любом случае был стресс, - сказал 23-летний Нагорный. - Мы готовились физически и морально к этим соревнованиям, надеялись, что они будут в этом году. Но с другой стороны, мы ничего не можем с этим сделать, нам остается только подстроиться и готовиться. Но мне еще не 30 лет, есть еще возможность показать свой максимум".

По информации ТАСС, сборная России по спортивной гимнастике вернется на базу "Озеро Круглое" в воскресенье после перерыва, связанного с самоизоляцией.

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Перенос Олимпиады в Японии
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