Гимнаст Нагорный заявил, что вернется в оптимальную форму в течение месяца

По информации ТАСС, члены сборной России по спортивной гимнастике заедут на базу "Озеро Круглое" в воскресенье во второй половине дня. С понедельника спортсмены начнут сдавать тесты на коронавирус.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный вернется в оптимальную физическую форму через месяц после возобновления сборов. Об этом он рассказал ТАСС.

"В плане ОФП я стал намного эффективнее тренироваться в обычном зале, - сказал Нагорный. - Любой снаряд в зале заменяет физическую нагрузку, а ОФП не заменит элементов. Но, с другой стороны, я думаю, что базовая подготовка тоже важна. Думаю, что, вернувшись в зал, мне понадобится два-три месяца, чтобы вернуться в форму".

"За месяц я смогу восстановить былую форму", - добавил спортсмен.

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира, также в его активе серебро и бронза мировых первенств. На чемпионатах Европы российский гимнаст завоевал шесть золотых и одну бронзовую награду.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.