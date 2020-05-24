Трусова и другие фигуристы группы Плющенко пройдут сбор в Кисловодске

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсмены группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко начнут учебно-подготовительный сбор в Кисловодске 1 июня. Об этом Плющенко сообщил ТАСС.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"Мы с Сашей Трусовой, Вероникой Жилиной, Софьей Титовой, Кириллом Сарновским и нашим новым тренером Сергеем Розановым заезжаем в Кисловодск с 1 июня. Базу "Новогорск" даже не рассматривал. Во-первых, для моих спортсменов нужна база именно в горах - им нужно надышаться этим воздухом, побегать. Во-вторых, эту базу я хорошо знаю - к нескольким Олимпиадам я готовился именно сидя там", - рассказал Плющенко.

"Сейчас решаем окончательные вопросы с Федерацией фигурного катания на коньках России, их немало, - рассказал Плющенко. - Возможно, к нашей группе также присоединятся Никита Сарновский и Артем Ковалев".

В начале мая 15-летняя Трусова перешла в тренерскую группу к Плющенко, прекратив сотрудничество с Этери Тутберидзе. Трусова в прошлом сезоне дебютировала на взрослом международном уровне. Фигуристка, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при, после чего ни разу не поднималась выше третьего места.