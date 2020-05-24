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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионы Европы Бойкова и Козловский пропустят первый сбор фигуристов после перерыва

Спортсменка в настоящий момент готовится к сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпионы Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят первый сбор после перерыва, связанного с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

Как ранее сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, часть сборной заедет в "Новогорск" в начале следующей недели, еще часть спортсменов в начале июня начнет тренировки на базе в Кисловодске.

"Предстоящие сборы Саша и Дима пропускают, остаемся в Санкт-Петербурге, - рассказала Москвина. - Саша заканчивает школу, в настоящий момент она готовится к ЕГЭ".

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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Зимние олимпийские виды спорта
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