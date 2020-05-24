Фигурист Самарин планирует возобновить тренировки на сборе в Кисловодске

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянин Александр Самарин планирует возобновить ледовые тренировки на сборе в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"Рады, что мы возвращаемся к работе, - сказала Соколовская. - Первый сбор планируем провести с Сашей в Кисловодске". При этом специалист уточнила, что в настоящее время сроки проведения сбора неизвестны.

В прошлом сезоне Самарин стал победителем этапа Гран-при в Москве и серебряным призером на этапе во Франции. На чемпионате России в Красноярске он занял третье место.