Фигуристы Алиев и Игнатов пройдут сбор в Кисловодске

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и победитель финала Кубка России Макар Игнатов планируют провести первый после перерыва учебно-тренировочный сбор в Кисловодске. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Евгений Рукавицын.

"Мы планируем сбор в Кисловодске, туда поедут Алиев и Игнатов, - сообщил Рукавицын. - Пока определяемся с датами".

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.