В ЦСКА опровергли информацию, что клуб выступил против доигровки сезона Евролиги

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин опроверг информацию, что клуб выступил против доигровки сезона баскетбольной Евролиги. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа сообщил, что ЦСКА, "Химки" и еще ряд клубов выступили против доигровки сезона. Руководство турнира примет окончательное решение возможности возобновления сезона на совете организации 25 мая.

"Раньше модное ныне слово "инсайдер" называлось ярче - сплетник. Но смысл деятельности остается прежним", - сказал Ватутин.

Евролига прервана из-за коронавируса после 28 матчей регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире также принимает участие санкт-петербургский "Зенит". ЦСКА является действующим чемпионом турнира.