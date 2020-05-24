Танцоры Загорски и Гурейро пропустят первый сбор фигуристов после перерыва

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бронзовые призеры чемпионата России по фигурному катанию танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустят первый учебно-тренировочный сбор после перерыва, связанного с распространением коронавируса. Об этом ТАСС рассказал Гурейро.

Как ранее сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, часть сборной заедет в "Новогорск" в начале следующей недели, еще часть спортсменов в начале июня начнет тренировки на базе в Кисловодске.

"Мы очень рады, что наконец то можно вернуться к работе. Тиффани даже не улетала домой и во время режима самоизоляции оставалась в Москве, - рассказал Гурейро. - На предстоящие сборы мы, к сожалению, технически не успеваем попасть. А на следующий поедем обязательно".

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.