Загитова признана телеканалом Olympic Channel олимпийской иконой стиля

ТАСС, 24 мая. Телеканал Olympic Channel признал российскую фигуристку Алину Загитову олимпийской иконой стиля. Итоги голосования представлены на странице телеканала в Twitter.
YOU decide! Who is your favourite Olympian style icon?— Olympic Channel (@olympicchannel) May 23, 2020
The FINAL is open. Alina Zagitova or @JohnnyGWeir? ✨@ISU_Figure @Olympic_Russia @TeamUSA @USFigureSkating
В финальном голосовании Загитова набрала 62% голосов, опередив американского фигуриста Джонни Вейра (38%). В полуфинале 18-летняя Загитова обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, в четвертьфинале - мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 метров ямайца Усэйна Болта.
Загитова взяла паузу в соревновательной карьере в декабре прошлого года. 15 мая стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил ее в основной состав сборной на следующий сезон.
Россиянка является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.