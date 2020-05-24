Загитова признана телеканалом Olympic Channel олимпийской иконой стиля

В финальном голосовании Загитова набрала 62% голосов, опередив американского фигуриста Джонни Вейра (38%). В полуфинале 18-летняя Загитова обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, в четвертьфинале - мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 метров ямайца Усэйна Болта.

Загитова взяла паузу в соревновательной карьере в декабре прошлого года. 15 мая стало известно, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил ее в основной состав сборной на следующий сезон.

Россиянка является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.