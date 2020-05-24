Василий Иванов: "Химки" надеются найти инвестора для выступления в РПЛ до конца мая

В досрочно завершенном первенстве сезона-2019/20 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" надеются найти инвестора до конца мая и пройти лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2020/21. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Химок" Василий Иванов.

Терюшков: "Химки" не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая

"Мы сейчас ждем инвестора, находимся в поисках. Надеюсь, что до конца месяца вопрос решится. Если нет, то мы останемся в ФНЛ", - сказал Иванов.

Ранее портал "Чемпионат" сообщал, что правительство Московской области отклонило два предложения по финансированию "Химок" в РПЛ. Финансировать клуб выразили готовность владелец Fix Price Сергей Ломакин и одна букмекерская контора. В случае прихода нового владельца клуб может быть переименован в "Родину".

"По поводу нового владельца я знаю только из прессы. Как и говорил министр спорта Московской области Роман Терюшков, название меняться не будет", - отметил Иванов.

"Химки" были основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.