Боец Тухугов заявил, что UFC назначил ему бой на 18 июля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов заявил, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 18 июля в Нидерландах может не состояться. Об этом Тухугов сообщил ТАСС.

"Дали бой, я согласился, это было еще до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы еще не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока", - сказал Тухугов.

Ранее ТАСС сообщал о том, что на турнире 18 июля, который планируется провести на "Бойцовском острове", выступит еще один россиянин - Аскар Аскаров.

"У меня были планы в 2020 году попасть в топ-15. Если я в этом году смогу подраться два раза, шанс есть", - добавил Тухугов.

В активе Тухугова 19 побед, 5 поражения и одна ничья.