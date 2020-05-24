Исследование: матч ЛЧ в Ливерпуле привел к 41 смерти от коронавируса в Великобритании

ТАСС, 24 мая. Проведение матча футбольной Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Атлетико" в присутствии зрителей сказалось на заражении жителей Великобритании коронавирусом. Это следует из исследования аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения (NHS), данные которого приводит газета The Times.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошел в Ливерпуле 11 марта и завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время, что позволило "Атлетико" выйти в четвертьфинал. На стадионе "Энфилд" присутствовали более 52 тысяч зрителей. На матч прилетело более 3 тыс. болельщиков "Атлетико", в то время как в Испании на тот момент, по данным Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, было около 640 тыс. зараженных, а в Великобритании - 100 тыс. В течение 25-35 дней после матча в близлежащих больницах умерло на 41 пациента больше, чем в других клиниках.

В марте мэр города Бергамо Джорджио Гори заявил, что другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией", который прошел на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, значительно сказался на распространении коронавируса в Европе.

Футбольные соревнования в Великобритании, а также еврокубки были приостановлены в середине марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Великобритании по официальным данным зафиксировано более 258 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек умерли.