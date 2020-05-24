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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по спортивной гимнастике заехала на базу "Озеро Круглое"

В понедельник спортсмены сдадут тест на коронавирус
Ксения Клименко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ксения Клименко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике заселилась на базу "Озеро Круглое". Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

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В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"У нас заехали на "Озеро Круглое" 33 спортсмена. Все те, кто мог добраться на машинах. Это все, кто планировался сегодня. Они завтра утром сдадут тест на коронавирус", - сказала Родионенко.

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Летние олимпийские виды спорта
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