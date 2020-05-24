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Летние олимпийские виды спорта

Тринадцать гимнастов сборной России заедут на "Озеро Круглое" до 29 мая

Ранее 33 спортсмена национальной команды заехали на базу

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тринадцать гимнастов сборной России заедут на базу "Озеро Круглое" до 29 мая. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Ранее 33 спортсмена национальной команды уже заехали на базу. В понедельник утром они сдадут тест на коронавирус.

"Еще 13 человек у нас прибудут из других регионов 28-29 числа. Следующее тестирование запланировано на 29 мая", - сказала Родионенко.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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