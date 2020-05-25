ЧМ по горнолыжному спорту может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за пандемии

ТАСС, 25 мая. Чемпионат мира по горнолыжному спорту, который должен пройти в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо, может быть перенесен с 2021 на 2022 год из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго, комментарий которого приводит агентство France Presse .

"В понедельник президент Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода представит руководителям Международной федерации лыжного спорта предложение о переносе чемпионата мира по горнолыжному спорту с февраля 2021 года на март 2022 года, - заявил Малаго. - Я полностью поддерживаю это решение, министр спорта Италии Винченцо Спадафора проинформирован об этом".

"Это очень трудное, но верное решение. Оно продиктовано финансовыми трудностями, кроме того, в случае возникновения каких-то дополнительных проблем из-за пандемии коронавируса в октябре или ноябре 2020 года мы можем не успеть их решить к началу мирового первенства. Главным образом речь идет об обеспечении безопасности здоровья всех участников соревнований", - добавил Малаго.

Глава НОК Италии уточнил, что в 2022 году соревнования состоятся после Олимпийских игр. "В 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры (с 4 по 20 февраля - прим. ТАСС). Поэтому мы должны сначала провести Игры, а затем чемпионат мира", - подытожил он.

На данный момент проведение чемпионата мира по горнолыжному спорту запланировано на 8-21 февраля 2021 года в городе Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены ни разу не завоевывали медали мировых первенств, в активе советских горнолыжниц две бронзовые награды.

В Италии зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 32 тыс. человек умерли.