СМИ: ПСЖ предлагает Икарди зарплату €10 млн в год, сумма трансфера составит €60 млн

ТАСС, 25 мая. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) намерен предложить аргентинскому форварду Мауро Икарди контракт с зарплатой €10 млн в год и бонусы, сумма трансфера может составить около €60 млн. Об этом сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем Twitter .

В сезоне-2019/20 аргентинец выступает в аренде за ПСЖ, права на него принадлежат итальянскому "Интеру". Икарди провел за французский клуб 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал четыре голевые передачи.

По информации источника, в данный момент оба клуба ведут переговоры о возможной сделке по 27-летнему форварду с его агентом и женой Вандой Нарой.

Чемпионат Франции был приостановлен после 28 сыгранных туров из 38 запланированных, в конце апреля Федерация футбола Франции объявила, что турнир завершен досрочно, ПСЖ стал чемпионом.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году. Он сыграл в 219 матчах за клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.