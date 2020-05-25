Сень-Пьер: бой против Нурмагомедова является возможностью для любого бойца стать легендой

Гейджи считает, что поединок с ним на данный момент не беспокоит Нурмагомедова

"Хабиб практически непобедим сейчас. Бой с ним - возможность стать легендой. До моего ухода мы пытались организовать бой с Хабибом, но UFC не захотел этого", - сказал Сен-Пьер.

Также Сен-Пьер поделился мнением об исходе поединка Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи. "Если бы я ставил дом на исход этого боя, я бы не мог поставить против Хабиба. Он ни разу не проиграл", - сказал Сен-Пьер.

В ночь на 10 мая Гейджи победил соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). После этого спортсмен получил титул временного чемпиона организации в легком весе и право побороться с Нурмагомедовым за обладание поясом на постоянной основе.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил. Гейджи провел 24 поединка. На его счету 22 победы и два поражения. По предварительной информации, бой между ними состоится осенью.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. Всего на счету Сен-Пьера 26 побед и два поражения.