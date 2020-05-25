Бывший главный тренер ХК "Спартак" Епанчинцев продлил контракт с "Югрой" до 2021 года

"Договор со специалистом заключен еще на один год. Под руководством Вадима Сергеевича "Югра" заняла в прошедшем сезоне пятое место в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времен участия в ВХЛ прошла первую стадию плей-офф, остановившись при счете 2-2 в четвертьфинальной серии игр с тюменским "Рубином" (сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении пресс-службы.

До "Югры" Епанчинцев был главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак", который он возглавил в апреле 2017 года, подписав контракт по схеме "1+1". Под его руководством московская команда впервые за семь лет вышла в плей-офф КХЛ. В октябре 2018 года Епанчинцев покинул "Спартак" по обоюдному согласию сторон.

44-летний Епанчинцев является обладателем Кубка Харламова (плей-офф Молодежной хоккейной лиги) и Кубка мира среди молодежных команд, он завоевал оба трофея в 2014 году вместе с молодежной командой "Спартака".