СМИ: чемпионский перстень Брайанта продан на аукционе за $206 тыс.

ТАСС, 25 мая. Чемпионский перстень, вручаемый за победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Коби Брайанта продан на аукционе за $206 тыс. Об этом сообщает портал TMZ.

Брайант подарил родителям перстни, полученные за победу в сезоне-1999/00 в составе "Лос-Анджелес Лейкерс". Мать Брайанта намеревалась продать кольца и другие памятные сувениры, врученные после той победы, однако Брайант был против этого. В конечном счете он согласился, и в 2013 году шесть вещей, включая кольца, были проданы частному коллекционеру за $280 тыс., который сейчас перепродал одно из колец за $206 тыс.