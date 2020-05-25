Гендиректор "Зенита" выразил уверенность в победе команды в РПЛ в год 95-летия клуба

25 мая "Зенит" отмечает 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и Кубок СССР, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, три раза - Кубок России, четыре раза - Суперкубок России, а также они являются единственными победителями Кубка Премьер-лиги. На международной арене сине-бело-голубые в 2008 году стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

"95 лет - это очень серьезная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история "Зенита". За эти годы прошло много больших событий не только в спорте: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. "Зенит" и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках", - сказал Медведев.

"Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами, - продолжил собеседник агентства. - Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У "Зенита" все для этого есть. Уверен, что в этом году мы во второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках".