Кержаков пожелал "Зениту" к 100-летию клуба стать 10-кратным чемпионом страны

25 мая "Зенит" отмечает 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла чемпионат и Кубок СССР, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, три раза - Кубок России, четыре раза - Суперкубок России, а также они являются единственными победителями Кубка Премьер-лиги. На международной арене сине-бело-голубые в 2008 году стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Лучший бомбардир в истории футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков рассчитывает на то, что петербуржцы к своему 100-летию смогут стать 10-кратными чемпионами страны. Об этом Кержаков заявил ТАСС.

"К 95-летию, я больше чем уверен, "Зенит" подарит болельщикам и городу очередное чемпионство, - сказал Кержаков. - За пять лет было бы здорово иметь на своей футболке вторую звезду (одна звезда дается за пять чемпионств; в настоящее время на эмблеме "Зенита" есть одна звезда, полученная им за одно чемпионство времен СССР и пять российских титулов - прим. ТАСС). Очень желаю этого болельщикам и клубу!"

"Сможет ли клуб до столетия еще раз выиграть еврокубок? Сложно сказать. В 2008-м у "Зенита" был очень хороший состав, очень сильные футболисты собрались. Поэтому и успех был закономерен, и матчи против соперников, которых принято считать элитой европейского футбола, тому подтверждение", - отметил лучший бомбардир в истории синие-бело-голубых.

По мнению Кержакова, на данный момент о повторении еврокубкового успеха 12-летней давности говорить тяжело. "Никто не знает, что будет через год или два. Но на данный момент мне это видится так", - резюмировал собеседник агентства.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить турнир с 21 июня. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на 9 очков.