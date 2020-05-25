У Японии нет данных о том, что решение о проведении ОИ будет принято в октябре

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Япония не располагает информацией о том, что в октябре этого года должно быть принято решение о проведении Олимпийских игр в Токио с учетом ситуации с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.

"Насколько я подтверждал в организационном комитете Олимпиады, сейчас не ведется никаких разговоров о том, что решение проводить Игры или нет будет принято в октябре", - сказал он. Министр также отметил, что Япония настроена на подготовку к Играм летом следующего года и будет прилагать для этого все необходимые усилия.