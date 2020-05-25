Российские фехтовальщики планируют начать сборы на базе "Юг-Спорт" в Сочи с 15 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию намерена начать учебно-тренировочный сбор с 15 июня на базе "Юг-Спорт" в Сочи, команда ждет распоряжения региональных властей. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.
"По нашему плану команда 15 июня должна заехать на "Юг-Спорт", там же должен пройти и июльский, и августовский сбор, - рассказал Михайлов. - Но сейчас мы ждем распоряжения от местных властей, что база открыта".
Михайлов подчеркнул, что спортсменам и специалистам необходимо четко понимать регламент заезда на базы. "Важен детальный механизм. Во-первых, спортсмены должны пройти УМО (углубленное медицинское обследование - прим. ТАСС) - они долго сидели без дела и тренировались вполсилы, во вторых, им необходимо пройти тестирование на COVID-19 и антитела, - сказал Михайлов. - А что касается изоляции, то на сборах спортсмены и так в изоляции, и покинуть базы они могут только с разрешения тренеров".
22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.