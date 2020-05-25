Российские фехтовальщики планируют начать сборы на базе "Юг-Спорт" в Сочи с 15 июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию намерена начать учебно-тренировочный сбор с 15 июня на базе "Юг-Спорт" в Сочи, команда ждет распоряжения региональных властей. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

"По нашему плану команда 15 июня должна заехать на "Юг-Спорт", там же должен пройти и июльский, и августовский сбор, - рассказал Михайлов. - Но сейчас мы ждем распоряжения от местных властей, что база открыта".