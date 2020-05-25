Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, заехали на базу "Новогорск" для прохождения учебно-тренировочных сборов. Об этом ТАСС сообщил директор базы Николай Доморацкий.

Часть российских фигуристов начнет сборы в "Новогорске", часть - с 1 июня в Кисловодске.

"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе - Алена Косторная и другие спортсмены - заехали первыми", - рассказал Доморацкий.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.