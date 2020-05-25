Мутко: "Зениту" для успешного выступления в Лиге чемпионов нужна конкуренция в РПЛ

25 мая "Зенит" отмечает 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла национальные чемпионат и кубок, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы стали пятикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка России, четырехкратными победителями Суперкубка России, а также единственными победителями Кубка Премьер-лиги. На международной арене сине-бело-голубые в 2008 году стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.

"Все реально в этом мире, - сказал бывший президент "Зенита", оценивая шансы клуба на то, чтобы выиграть еврокубковый трофей к своему 100-летию. - Если мы говорим о Лиге чемпионов, это крайне амбициозная задача. Для того, чтобы ее выиграть, нужна конкурентная среда внутри страны, если ее не будет, то это очень затруднительно".

"Если играть в стране 30 матчей на определенном уровне - это одна ситуация, а если три-четыре, то вам нереально что-то выиграть на таком уровне. Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность - это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того, чтобы "Зенит" или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат", - отметил Мутко, занимавший пост президента "Зенита" с 1997 по 2003 год.

Мутко считает, что клубу из Санкт-Петербурга в настоящее время по силам бороться за победу в Лиге Европы. "Там на последних этапах сваливаются гранды из Лиги чемпионов, но в целом, я считаю, сегодня Лига Европы "Зениту" по плечу", - добавил собеседник агентства.

Болельщики - главная движущая сила "Зенита"

"Можно пожелать "Зениту" стабильности и хороших результатов, - сказал Мутко. - Хотя бы часть усилий стоит направлять на поддержку собственных талантов и выращивание собственных игроков, потому что я всегда исхожу из того, что в мире ты всегда можешь найти более готового игрока, а собственных нужно воспитывать, они нестабильны. Это, конечно же, вызов для топ-клуба, потому что результатов хочется уже сегодня. На примере "Краснодара" мы видим, что собственные воспитанники не всегда стабильны".