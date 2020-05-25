Мутко: "Зениту" для успешного выступления в Лиге чемпионов нужна конкуренция в РПЛ

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургскому футбольному клубу "Зенит" для успешного выступления в Лиге чемпионов нужна конкуренция в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший президент "Зенита", экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
25 мая "Зенит" отмечает 95-летие со дня основания клуба. В советское время команда по разу выиграла национальные чемпионат и кубок, а также стала обладателем Кубка сезона СССР. В новейшей истории петербуржцы стали пятикратными чемпионами России, трехкратными обладателями Кубка России, четырехкратными победителями Суперкубка России, а также единственными победителями Кубка Премьер-лиги. На международной арене сине-бело-голубые в 2008 году стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.
"Все реально в этом мире, - сказал бывший президент "Зенита", оценивая шансы клуба на то, чтобы выиграть еврокубковый трофей к своему 100-летию. - Если мы говорим о Лиге чемпионов, это крайне амбициозная задача. Для того, чтобы ее выиграть, нужна конкурентная среда внутри страны, если ее не будет, то это очень затруднительно".
"Если играть в стране 30 матчей на определенном уровне - это одна ситуация, а если три-четыре, то вам нереально что-то выиграть на таком уровне. Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность - это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того, чтобы "Зенит" или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат", - отметил Мутко, занимавший пост президента "Зенита" с 1997 по 2003 год.
Мутко считает, что клубу из Санкт-Петербурга в настоящее время по силам бороться за победу в Лиге Европы. "Там на последних этапах сваливаются гранды из Лиги чемпионов, но в целом, я считаю, сегодня Лига Европы "Зениту" по плечу", - добавил собеседник агентства.
Болельщики - главная движущая сила "Зенита"
"Можно пожелать "Зениту" стабильности и хороших результатов, - сказал Мутко. - Хотя бы часть усилий стоит направлять на поддержку собственных талантов и выращивание собственных игроков, потому что я всегда исхожу из того, что в мире ты всегда можешь найти более готового игрока, а собственных нужно воспитывать, они нестабильны. Это, конечно же, вызов для топ-клуба, потому что результатов хочется уже сегодня. На примере "Краснодара" мы видим, что собственные воспитанники не всегда стабильны".
"Болельщики - главная движущая сила "Зенита". Экономические возможности у клуба есть, хочется пожелать стабильности", - добавил бывший президент сине-бело-голубых.
Собеседник агентства отметил, что для сильного клуба необходима конкуренция. "Стоит уделять больше внимания развитию собственного футбола, поднятию его экономического потенциала, потому что на самом деле только несколько клубов имеют возможности развиваться также, как "Зенит", остальные сидят на бюджетах. Для того, чтобы быть конкурентным во внешнем мире, нужна внутренняя конкуренция", - подчеркнул Мутко.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на 9 очков.