"Краснодар" продлил контракт с португальским футболистом Фернандешем до конца сезона

Изначально контракт с игроком был заключен до 31 мая 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен, турнир должен возобновиться 21 июня и завершиться 22 июля. Новое соглашение с Фернандешем рассчитано до 31 июля 2020 года. Также сообщается, что остальные параметры контракта остались неизменными.

Фернандеш перешел в "Краснодар" в начале сентября 2019 года, ранее он на протяжении пяти лет выступал за московский "Локомотив", также он был игроком португальской "Бенфики", английских "Портсмута", "Эвертона", испанской "Валенсии" и турецкого "Бешикташа". В составе "Краснодара" он провел 12 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя голами.