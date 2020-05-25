ВФЛА дисквалифицировала бегуна Улижова за нарушение антидопинговых правил на четыре года

ТАСС, 25 мая. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать бегуна Вадима Улижова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Срок дисквалификации составил четыре года начиная с 4 февраля 2020 года. Аннулированию подлежат результаты Улижова, показанные с 7 января 2020 года.

43-летний Улижов специализируется в беге на длинные дистанции.