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Допинг в спорте

ВФЛА дисквалифицировала бегуна Улижова за нарушение антидопинговых правил на четыре года

Аннулированию подлежат результаты атлета, показанные с 7 января 2020 года

ТАСС, 25 мая. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать бегуна Вадима Улижова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена"). Срок дисквалификации составил четыре года начиная с 4 февраля 2020 года. Аннулированию подлежат результаты Улижова, показанные с 7 января 2020 года.

43-летний Улижов специализируется в беге на длинные дистанции.

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Допинг
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