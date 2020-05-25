Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии по биатлону и в петербургской команде

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский тренер Александр Касперович после назначения на пост главного тренера сборной Болгарии продолжит работать в Федерации биатлона Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС заявил глава организации, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Болгарская федерация биатлона на прошлой неделе сообщила о скором назначении Касперовича на должность главного тренера сборной, контракт с 62-летним специалистом будет подписан после окончания пандемии коронавируса. Последние два года тренер возглавлял петербургскую команду.

"Если говорить о наших дальнейших рабочих взаимоотношениях, то будем действовать исключительно в рамках закона, - сказал Васильев. - Бросать петербургскую федерацию он не собирается, так что сотрудничество продолжится, но в ином качестве. Посмотрим, как это все будет выглядеть".

"Другое дело, что только время покажет, насколько высокой будет их эффективность", - отметил он.

Касперович также продолжит помогать чемпиону мира Александру Логинову, личным тренером которого он является. С 2015 по 2017 год Касперович работал главным тренером сборной России.