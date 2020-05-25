Клуб ПФЛ "Олимп-Долгопрудный" отправил в РФС документы на согласование названия

В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "Долгопрудный" занял второе место в таблице, набрав 35 очков, "Олимп" - шестое (26 очков). Главным тренером "Олимп-Долгопрудного" назначен Ринат Билялетдинов, занимавший аналогичную должность в "Олимпе". Клуб будет базироваться в Долгопрудном и продолжит выступать на местном стадионе "Салют". Председателем совета директоров станет Владимир Габулов, должность президента клуба займет Тарас Воробель.

ТАСС, 25 мая. Клубы "Олимп" (Химки) и "Долгопрудный", выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп- Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), объявили о слиянии в единую команду "Олимп-Долгопрудный". Документы на согласование названия отправлены в Российский футбольный союз (РФС), сообщает пресс-служба команды.

"Мы хотели найти сильного и надежного партнера и обрели его в лице руководства "Олимпа", - отметил Воробель. - При слиянии нам важно сохранить сложившиеся традиции "Долгопрудного", наших болельщиков. Было принято совместное решение остаться на стадионе "Салют", и мы уже договариваемся с администрацией города по обновлению его инфраструктуры".

"Прошлый сезон завершился преждевременно, а "Долгопрудному" не хватило всего одного очка до лидера, но и второе место позволяет нам надеяться на попадание в ФНЛ, - заявил Габулов. - В текущем списке участников ФНЛ - 22 клуба, все они будут проходить лицензирование. "Олимп-Долгопрудный" также подал все необходимые документы - если по каким-то причинам один из 22 клубов не сможет принять участие в ФНЛ, мы готовы занять это место".

Габулов отметил, что если в следующем сезоне удастся заявиться в ФНЛ, то для развития молодых футболистов будет создана вторая команда, которая примет участие в ПФЛ. "По всем критериям наш клуб соответствует уровню ФНЛ уже сейчас: есть гарантии стабильного, на 100% частного финансирования, стадион, база и детская академия. Особенно хочу сказать о последнем: академия - это фундамент стратегии развития клуба", - добавил Габулов.

"Долгопрудный" был основан в 1998 году, команда ни разу не поднималась выше уровня ПФЛ, трижды занимая второе место в своей зоне. "Олимп" был основан в 2018 году, сезон-2019/20 стал для команды первым в третьем по силе дивизионе российского футбола.