Васильев призвал незамедлительно провести выборы главы Союза биатлонистов России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правление Союза биатлонистов России (СБР) не должно затягивать с проведением внеочередной конференции с целью избрания нового президента организации, для этого ее можно провести заочно. Об этом ТАСС заявил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, который пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы.

Решение о проведении внеочередных выборов главы СБР было принято в конце апреля. Основанием для этого стали разногласия большинства членов правления с действующим президентом организации Владимиром Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной страны. Предполагалось, что конференция пройдет очно после снятия ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса.

"Я не понимаю, почему правление не может провести внеочередную конференцию в удаленном режиме, ведь это не противоречит уставу СБР, - сказал Васильев. - Я не понимаю, почему этот вопрос затягивается, ведь на конференции надо решить всего два вопроса: избрать президента и состав правления. Причем на два года, потому что после Олимпиады в Пекине состоятся новые выборы".

"Внеочередную конференцию можно провести удаленно, и уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется", - отметил он.

О созыве внеочередной конференции правление СБР должно уведомить региональные федерации как минимум за 30 дней до ее проведения. "О выдвижении своей кандидатуры я пока не думаю, потому что есть нюансы, которые мне пока не позволяют принять определенные решения", - сказал Васильев.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР на четырехлетний срок в 2018 году.