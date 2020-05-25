Титов рассчитывает, что российские гимнасты быстро вернутся в форму после самоизоляции

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Позднее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что команда заехала на базу в воскресенье.

"Важно, что все члены сборной выдержали испытание самоизоляцией, у нас нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, - сказал Титов. - Это позволяет рассчитывать на то, что гимнасты в скором времени вернутся в оптимальную спортивную форму".