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Летние олимпийские виды спорта

Титов рассчитывает, что российские гимнасты быстро вернутся в форму после самоизоляции

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассчитывает, что члены национальной сборной быстро восстановят спортивную форму после окончания самоизоляции. Комментарий Титова приводится в заявлении федерации, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Позднее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что команда заехала на базу в воскресенье.

"Важно, что все члены сборной выдержали испытание самоизоляцией, у нас нет зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, - сказал Титов. - Это позволяет рассчитывать на то, что гимнасты в скором времени вернутся в оптимальную спортивную форму".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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