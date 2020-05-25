Вторая группа гимнастов сдаст тесты на коронавирус на базе "Озере Круглое" 29 мая

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Гимнасты начали заезжать на "Озеро Круглое" с воскресенья.

"Сегодня сдают тесты, завтра будут готовы результаты, - сказала Родионенко. - И как только результаты придут, ребят пустят в залы, возобновим тренировки. К настоящему моменту 36 человек заехало на базу, еще 16 прибудут 28 мая вечером, на следующий день сдадут тесты. Это те, кто далеко живут и могут добраться на самолете".

Родионенко рассказала об условиях на базе. "Все отлично, все готово, ребята размещены по одному в номере, до тех пор, пока не будут готовы результаты, контакты запрещены, - отметила она. - До 21 июня (дата завершения первого сбора гимнастов - прим. ТАСС) выходы за пределы базы запрещены. Все будет нормально, лучше пускай будут такие ограничения, чем потом возникнут какие-то проблемы".