Баскетбольная Евролига объявила о досрочном завершении сезона

Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимали участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Также принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, где на стадии четвертьфинала казанский УНИКС должен был сыграть с сербским "Партизаном". В обоих турнирах не будут определены победители.

"Без сомнения, это самое трудное решение, которое нам пришлось принять за 20-летнюю историю, - заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу. - По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе. Два с половиной месяца все заинтересованные стороны лиги сохраняли решимость, но так и не нашли возможность, чтобы провести полный и уникальный сезон для наших болельщиков, чья страсть является движущей силой всех наших усилий".

"Очевидно, у нас было много мотивов возобновить сезон-2019-20, но в такой исключительной ситуации мы должны отложить все прочие интересы на второй план, отдав приоритет сохранению здоровья людей - здоровью наших игроков, наших тренеров, наших судей, сотрудников наших клубов и всей лиги, персонала наших вещателей и всех их семьей", - добавил Бертомеу.