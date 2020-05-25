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Влияние коронавируса на спорт

Прибывшие на сборы в "Новогорск" фигуристы протестированы на коронавирус

На базе уже находятся фигуристы группы Этери Тутберидзе, а также спортсмены группы Александра Свинина и Ирины Жук
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Часть сборной России по фигурному катанию, прибывшая на сборы в учебно-тренировочный центр "Новогорск", прошла тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил источник в команде фигуристов.

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Косторная и другие фигуристы группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"

"Мы заехали на базу, сидим в отдельных номерах, выходить пока нельзя, - сказал источник. - Питание приносят прямо в номер - с едой все прекрасно, тут с этим всегда все в порядке. С утра у всех нас взяли анализы, завтра или послезавтра будут результаты, а пока их нет, никуда не выходим".

Как ранее стало известно ТАСС, на базе в Новогорске уже находятся фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, а также фигуристы группы Александра Свинина и Ирины Жук.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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