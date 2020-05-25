Дублин предоставил УЕФА правительственные гарантии готовности принять матчи ЧЕ

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительственные гарантии готовности принять матчи чемпионата Европы в Дублине в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FAI.

В середине апреля ассоциация направила в УЕФА принципиальное согласие на продолжение выполнения роли города - организатора матчей чемпионата Европы в 2021 году. В Дублине запланированы четыре встречи турнира: три игры на групповой стадии, а также один из матчей 1/8 финала.

"Организационный комитет Дублина, в том числе Футбольная ассоциация Ирландии, городской совет Дублина, стадион "Авива" и правительство Ирландии могут подтвердить, что они передали в УЕФА письмо, в котором подтверждают свое обязательство провести матчи в рамках чемпионата Европы в Дублине в 2021 году, - сообщили в пресс-службе. - Дублин согласен и впредь выступать в качестве города-организатора для матчей на стадионе "Авива". Оргкомитет вместе со многими другими ключевыми заинтересованными сторонами, которые входят в состав рабочей группы проекта Евро-2020 в Ирландии, продолжат работать с УЕФА в будущем для дальнейшего планирования в направлении лучшего проведения матчей Евро-2020 в Дублине в следующем году".

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Ранее правительственные гарантии на проведение матчей Евро-2020 следующим летом предоставили Санкт-Петербург, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Баку и Бухарест.