У зараженного COVID-19 игрока ФК "Динамо" Евгеньева заболевание протекает бессимптомно

"Динамо" 19 мая объявило о том, что Евгеньев заразился коронавирусом. Тогда же отмечалось, что еще у двух представителей клуба есть подозрение на заражение инфекцией. У тренера вратарей команды Дмитрия Изотова коронавирус был выявлен до общего тестирования, он находится на самоизоляции.

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Зараженный новой коронавирусной инфекцией защитник футбольного клуба "Динамо" Роман Евгеньев чувствует себя хорошо, заболевание у игрока протекает бессимптомно. Об этом ТАСС сообщил главный врач бело-голубых Александр Ярдошвили.

"У Евгеньева отличное состояние здоровья, его вообще не отличишь от здорового человека. Все идеально, симптоматики никакой нет. Но он, естественно, находится на карантине и пока лечится", - сказал Ярдошвили.

"Есть определенный план, определенные нормы Роспотребназдора. Согласно этим нормам проходит определенное количество дней, у него берутся и смотрятся анализы. Если заболевание течет практически бессимптомно, как у него, это определенное количество времени с подтверждением трех анализов - тогда человек здоров. Если что-то не так, это уже другое дело", - добавил главный врач "Динамо".

Собеседник агентства отметил, что с другими игроками команды все нормально. "У нас приехали иностранцы, они здоровы и находятся на карантине; те футболисты, по которым есть какие-то сомнения, мы их пока держим на карантине. Пока это только сомнения, которые, скорее всего, не подтвердятся. У нас нет никого, кто бы нас беспокоил", - резюмировал Ярдошвили.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 20 очков.