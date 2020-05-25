Гендиректор БК "Химки": участие в Евролиге в следующем сезоне важно для бюджета клуба

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие "Химок" в Евролиге на следующий сезон важно в том числе с точки зрения бюджета баскетбольного клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов.

В понедельник руководство Евролиги приняло решение не доигрывать текущий сезон, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом было решено сохранить состав участников отмененного турнира на следующий сезон. Из российских команд в сезоне-2019/20 принимали участие действующий победитель ЦСКА, а также "Химки" и "Зенит".

"Мы были готовы к любому решению Евролиги. К сожалению, не могли голосовать, так как не являемся обладателями постоянной лицензии. Тем не менее готовы были ко всему, и выбор в пользу завершения этого сезона - наиболее логичный, так как здоровье в приоритете, - сказал Астахов. - Пока эпидемиологические службы не могут гарантировать, что мы точно победили эту заразу, был бы большой риск продолжать соревнование".

"Теперь мы поняли, что сезон завершен, что мы остаемся в Евролиге на будущий год. Пусть пока понимания бюджета на следующий сезон нет, но это очень важно. Уверен, что в этом плане у клуба все будет хорошо", - добавил генеральный директор "Химок".

Евролига была прервана в марте. Турнир был остановлен после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных.