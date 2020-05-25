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Еврокубки

Президент УНИКСа Богачев назвал правильным решение Евролиги не доигрывать сезон

Также не будет доигран сезон во втором по значимости европейском турнире - Еврокубке, где казанский клуб дошел до 1/4 финала

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство баскетбольной Евролиги приняло правильное решение не доигрывать сезон-2019/20. Такое мнение ТАСС высказал президент УНИКСа Евгений Богачев.

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В понедельник руководство Евролиги приняло решение не доигрывать текущий сезон, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Также не будет доигран сезон во втором по значимости европейском турнире - Еврокубке, который проводится под эгидой Евролиги и в котором принимал участие УНИКС. Казанский клуб, как и остальные участники четвертьфиналов турнира, получил право сыграть в следующем сезоне Еврокубка.

"Я лично считаю, что не доигрывать сезон - это правильное решение, - сказал Богачев. - В целом же мы в клубе пока полностью не осмыслили, что произошло и как все будет развиваться".

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир был остановлен после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных. Новый сезон в Евролиге и Еврокубке планируется начать 1 октября и 30 сентября 2020 года соответственно.

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