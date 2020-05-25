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Зимние олимпийские виды спорта

Умер тренер по биатлону Роман Зубрилов

Причиной смерти стал инфаркт

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Тренер по биатлону Роман Зубрилов скончался на 57-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, в которой Зубрилов отвечал за резервный состав.

Причиной смерти стал инфаркт.

В сборной Тюменской области Зубрилов работал последние восемь лет, под его руководством тренировались такие биатлонисты, как Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин, Евгений Идинов.

До переезда в Россию Зубрилов работал в сборной Украины. Зубрилов - бывший муж и тренер украинской и белорусской биатлонистки, четырехкратной чемпионки мира Елены Зубриловой.

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Зимние олимпийские виды спорта
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