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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа

Россиянка совершила четверной флип 7 декабря 2019 года в финале Гран-при в Турине
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова в очередной раз попала в Книгу рекордов Гиннесса, на этот раз за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Трусова совершила четверной флип 7 декабря 2019 года в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине.

Ранее фигуристка дважды была отмечена в Книге рекордов Гиннесса - за исполнение четверных тулупа и лутца.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также бронзовые награды она завоевала на чемпионате Европы и чемпионате России. В мае 15-летняя фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и перешла тренироваться в группу под руководством Евгения Плющенко.

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Зимние олимпийские виды спорта
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