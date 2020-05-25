Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова в очередной раз попала в Книгу рекордов Гиннесса, на этот раз за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Трусова совершила четверной флип 7 декабря 2019 года в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине.

Ранее фигуристка дважды была отмечена в Книге рекордов Гиннесса - за исполнение четверных тулупа и лутца.

В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также бронзовые награды она завоевала на чемпионате Европы и чемпионате России. В мае 15-летняя фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и перешла тренироваться в группу под руководством Евгения Плющенко.