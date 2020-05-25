Федун сообщил, что будет продолжать лечение от коронавируса дома

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вице-президент "Лукойла", владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун в течение двух недель будет продолжать лечение от коронавируса в домашних условиях. Об этом Федун сообщил ТАСС.

Федун был госпитализирован 7 мая. Спустя 10 дней бизнесмен сообщил ТАСС об улучшении самочувствия.

"Выписался, но еще не все хорошо, - сказал Федун. - Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе".