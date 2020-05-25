Капитан баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Бабурин переболел коронавирусом

ТАСС, 25 мая. Капитан баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Евгений Бабурин перенес заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"На протяжении двух месяцев я находился на самоизоляции за городом вместе со своей семьей, - сказал Бабурин. - В начале мая мы узнали, что у родственников жены обнаружили коронавирус. Поскольку мы контактировали с ними, нам тоже пришлось сдать тесты, у жены и сына они оказались отрицательными, а у меня положительными, хотя никаких симптомов болезни не было".

"Десять дней я лечился дома и постоянно находился под контролем врачей, чувствовал себя при этом нормально. На прошлой неделе дважды пересдал тесты, и оба показали отрицательный результат. За все это время ни с кем из клуба я не контактировал, продолжаю сидеть дома, хотя уже считаюсь здоровым", - добавил капитан "Нижнего Новгорода".

Бабурину 32 года, он является воспитанником нижегородского баскетбола. На протяжении карьеры, помимо "Нижнего Новгорода", он выступал за "Темп" из Ревды, владивостокский "Спартак-Приморье" и краснодарский "Локомотив-Кубань". В составе клуба "Локомотив-Кубань" Бабурин стал серебряным призером Еврокубка. Играя за "Нижний Новгород", защитник становился обладателем Кубка России.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633.