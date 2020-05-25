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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионы Европы Синицина и Кацалапов пропустят первый сбор фигуристов

Фигуристы продолжают заниматься индивидуально, делая упор на общефизическую подготовку

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первый сбор фигуристов. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.

С 25 мая стартовал сбор спортсменов в Новогорске, еще ряд фигуристов начнет подготовку в начале июня на базе в Кисловодске.

"Мы пропускаем первый сбор, решили не рисковать, - сообщил Жулин. - Но мы продолжаем работу, делаем упор на общефизическую подготовку".

Синицина и Кацалапов являются победителями чемпионата Европы 2020 года, также в их активе серебро чемпионата мира 2019 года.

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Зимние олимпийские виды спорта
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