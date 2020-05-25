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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин проинформировал федерации о порядке возобновления работы тренировочных баз

Спортсмены будут заезжать малыми группами и находиться на самоизоляции до получения результатов тестирования на коронавирус
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Министр спорта РФ Олег Матыцин в понедельник провел совещание с руководителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждался порядок возобновления работы сборных на федеральных базах. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

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Работа по возобновлению тренировочного процесса началась 25 мая. Первыми вернутся к работе базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" (Подмосковье), в июне - "Юг Спорт" (Сочи), "Ока" (Тульская область) и центр "Крымский" (Крым).

Спортсмены и тренеры будут прибывать на базы малыми группами и размещаться в разных корпусах при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Все спортсмены, тренеры и специалисты пройдут тестирование на коронавирус, до получения результатов они будут жить в одноместных номерах в режиме самоизоляции.

Спортсмены, прибывшие из других регионов, пройдут тестирование дважды - по приезде на базу и после недельного периода самоизоляции. Далее спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, по итогам которого для каждого будут разработаны рекомендации. Все тестирования и обследования будет проводить Федеральное медико-биологическое агентство.

Персонал спортивных баз не сможет покидать территорию объекта, для сотрудников организуют вахтовый режим работы.

В рамках первого этапа возобновления тренировочных мероприятий тестирование прошли спортсмены сборных по художественной и спортивной гимнастике и фигурному катанию.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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