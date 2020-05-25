Сборная России по фехтованию намерена перенести сборы на конец июля

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"В связи с новыми рекомендациями ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - прим. ТАСС) пока, я думаю, сейчас нецелесообразно ехать в Сочи, о чем сегодня и доложил на онлайн-конференции руководителю Минспорта. Матыцин в свою очередь с пониманием и уважением отнесся к моему мнению. Если до 10-го числа будут изменения по рекомендациям ФМБА, поедем на сборы с удовольствием. Если будет так, как есть, перенесем первый централизованный сбор на конец июля", - рассказал Мамедов.

"Здесь два фактора. Первый - во многих регионах уже есть послабления, так в Новосибирске, например, возобновлены тренировки в зале, в Самаре спортсмены могут тренироваться на улице. И в это время загонять спортсменов на базу, где они не будут иметь допуска к морю, где они должны безвылазно сидеть в номере и лишь иногда посещать зал или стадион, я действительно считаю нецелесообразным. Тем более что нам пока не к чему готовиться", - подчеркнул он.

При этом в сборной немало тренеров старше 65 лет, отметил тренер. "Второй, и не менее важный момент - это наши тренеры из категории "65 плюс" - Мавлютов, Писецкий, Гагулашвили, которые вообще не смогут посещать тренировочные мероприятия", - сказал Мамедов.