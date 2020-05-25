"Олимпийский патруль" впервые пройдет в онлайн-режиме 28 мая

ТАСС, 25 мая. Спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России (ОКР) "Олимпийский патруль" впервые будет проведен в режиме видеоконференции 28 мая. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Видеоконференция состоится на онлайн-платформе Zoom. В ее рамках об истории олимпийского движения и своей спортивной карьере молодому поколению расскажут олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун, серебряные призеры Игр 2012 года пловец Евгений Коротышкин и дзюдоист Александр Михайлин, а также бронзовый медалист Олимпиады 2016 года в пулевой стрельбе Кирилл Григорьян. Мероприятие начнется в 15:00 мск.

После общения с олимпийцами под руководством профессионального тренера будет проведена зарядка. "Олимпийский патруль" завершится викториной "Олимпийский квиз", в которой будут представлены вопросы разной сложности об истории олимпийского движения.

"Олимпийский патруль" - всероссийский спортивно-образовательный проект ОКР, который является частью программы содействия развитию массового спорта "Олимпийская страна". Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России, среди которых "Орленок" и "Артек", а также на базе шести крупных лагерей Подмосковья, Ленинградской области и во Всероссийском спортивно-оздоровительном детском центре в Сочи. За несколько лет в проекте приняло участие более 175 тыс. человек и около 200 знаменитых спортсменов.