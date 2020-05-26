Глава Федерации футбола Гаити Жан-Барт отстранен от деятельности на 90 дней

ТАСС, 26 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила на 90 дней президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта от любой деятельности, связанной с данным видом спорта. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Согласно пунктам 84 и 85 кодекса этики ФИФА, Жан-Барт подлежит временному отстранению на 90 дней в связи с открытым расследованием против него. По информации газеты The Guardian, чиновник обвиняется в сексуальном насилии в отношении игроков женской сборной страны.

Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года. В 2016 году он был выбран на пятый срок.